Марин объяснил, почему «Атлетико» не продал Агуэро в «Реал»

Генеральный директор и основной акционер «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин объяснил, почему руководство клуба в своё время воспрепятствовало переходу нападающего Серхио Агуэро в «Реал». Марин отметил, что позиция «Атлетико» была обусловлена поведением футболиста сборной Аргентины.
«Нам было больно, что футболист принял решение об уходе из «Атлетико» в одностороннем порядке. И именно мы начали прилагать усилия к тому, чтобы найти альтернативу», — приводит слова Марина Onda Cero.
Агуэро защищал цвета «Атлетико» с 2006 по 2011 год, после чего пополнил ряды «Манчестер Сити».