Мукунку: Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым

Бывший защитник «Спартака» Жерар Мукунку, выступавший за красно-белых с 2001 по 2002 год, сообщил, что экс-наставник команды Олег Романцев часто снимал стресс с помощью алкогольных напитков. Кроме того, конголезец признался, что футболисты клуба также порой выпивали спиртное.
«От Романцева алкоголем пахло постоянно! Он пил очень много. Чаще был пьяным, чем трезвым. У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой. Да-да, водка! Вот её Романцев обожал. Разумеется, футболисты «Спартака» тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча», — сказал Мукунку в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полную версию эксклюзивного интервью с Жераром Мукунку читайте на «Чемпионате» здесь.