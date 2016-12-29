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Ватцке знает, кем заменит Обамейянга, если он покинет «Боруссию» Д

29 декабря 2016, четверг. 08:26. Футбол
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке знает, кем можно будет заменить нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга, если последний решит покинуть немецкий клуб. Ватцке назвал форварда команды Марко Ройса.

«Ройс мог бы отлично играть на позиции центрального нападающего. То же самое касается Андре Шюррле. Однако перед воротами соперника Ройс чувствует себя уверенней. Кроме того, он сильнее физически. Мы также можем приобрести перспективного центрального нападающего», — цитирует Ватцке Fokus.

Ранее Обамейянг неоднократно говорил, что в будущем хотел бы играть за мадридский «Реал». Контракт игрока с немецким клубом в силе до лета 2020 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Марко Ройс Пьер-Эмерик Обамейянг Ханс-Йоахим Ватцке
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