В «Атлетико» предпочитают, чтобы «Реал» приобрёл не Куртуа, а де Хеа

Генеральный директор и основной акционер «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал информацию о том, что «Реал» намерен приобрести голкипера лондонского «Челси» Тибо Куртуа. Последний до перехода в английский клуб защищал цвета «Атлетико». В связи с этим Марин упомянул и экс-вратаря своей команды Давида де Хеа, защищающего ныне цвета «Манчестер Юнайтед».
«Если «Реал» приобретёт Куртуа, то мне это не причинит дискомфорта. Но в большей степени я хотел бы, чтобы «Реал» купил де Хеа. В таком случае мы получили бы 5% от трансферной сделки», — цитирует Марина Cope.