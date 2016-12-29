Бетонные работы на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95%

Бетонные работы на строительстве стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге завершены на 95%. Об этом сообщил генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
«За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95%. Оставшиеся 5% — это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идём с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идёт сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы», — цитирует Уфимцева Welcome2018.
В начале ноября строители закончили монтаж внешнего кольца крыши — последний из 27 блоков весом 112 тонн был установлен над южной трибуной.