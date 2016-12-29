«Рома» летом потратит более € 40 млн на выкуп арендованных игроков

Руководство «Ромы» летом будущего года планирует потратить большую сумму на выкуп футболистов, которые сейчас выступают на правах аренды в других клубах.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за шесть игроков итальянцы должны будут заплатить € 40,2 млн. В число шести игроков входят Бруно Перес («Торино» – € 12,5 млн) Диего Перотти («Дженоа» – € 8 млн), Жуан Жезус («Интер» – € 8 млн), Мариу Руй («Эмполи» – € 6 млн), Федерико Фасио («Тоттенхэм» – € 3,2 млн) и Эмерсон дос Сантос («Сантос» – € 2,5 млн).
Отмечается, что у «Ромы» в контрактах почти со всеми игроками есть пункт, по которому римляне имеют право приоритетного выкупа.