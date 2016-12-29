Вейналдум: «Энфилд» — крепость для «Ливерпуля», это должно пугать соперников

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в преддверии домашнего матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» сравнил стадион «Энфилд» с крепостью.
«Я думаю, что «Энфилд» — это крепость. То, как мы играем и забиваем голы, должно пугать соперников. «Ливерпуль» уверен в себе.
Матч с «Манчестер Сити»? У них очень много хороших игроков, которые могут забить. Даже те, кто выходит на замену, способны решить судьбу матча. Основная угроза исходит от Агуэро, но есть ещё Де Брёйне, Сильва или Стерлинг. Можно продолжать и продолжать», — цитирует Вейналдума Goal.
Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 31 декабря.
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