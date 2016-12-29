«Депортиво» нацелился на Деулофеу

Тренерский штаб «Депортиво» заинтересован в услугах нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, сообщает El Pais.
Согласно информации источника, галисийский клуб хочет приобрести бывшего футболиста «Барселоны» в зимнее трансферное окно, намереваясь усилить атакующий потенциал команды.
Деулофеу перешёл в «Эвертон» в поисках игровой практики, поскольку в каталонском клубе не видел для себя перспектив. Однако в нынешнем сезоне дела у испанского футболиста складываются не очень удачно: по итогам 18 туров чемпионата Англии Деулофеу принял участие в 11 матчах, выйдя на поле в стартовом составе лишь в 4 из них. Голами и результативными передачами не отметился.