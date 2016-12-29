В «Днепре» начался процесс выплаты задолженности перед сотрудниками. Как сообщает официальный сайт днепровского клуба, пока погашена только часть долга. Отмечается, что зарплата футболистам «Днепра» выплачивается исправно, а перед работниками клуба выросла задолженность около 11 месяцев.
Ранее в СМИ сообщалось, что если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, ранее работавшего в команде, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в первую лигу.
После 18 туров днепряне занимают в таблице УПЛ 10-е место.