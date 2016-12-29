Анчелотти не считает, что в первом круге «Бавария» должна была быть безупречной

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проанализировал игру команды в первом круге чемпионата Германии, а также поделился своим видением работы по итогам всего сезона. Итальянский специалист видит и нечто положительное в том, что в первом круге национального первенства команда не во всех матчах играла на должном уровне.
«Если бы «Бавария» в первом круге набрала полные обороты, то мы могли бы весной пожалеть об этом. Мы можем ещё немного усилить свою игру, и для этого у нас есть время. Во время зимнего сбора подготовимся к финальной стадии сезона наилучшим образом», — приводит слова Анчелотти tz.
После 16-го тура Бундеслиги «Бавария» с 39 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. В 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий гранд померится силами с лондонским «Арсеналом».