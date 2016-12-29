«Зенит» готов заплатить за Гуделя не более € 4 млн

«Зенит» не планирует платить за полузащитника «Аякса» Неманью Гуделя больше € 4 млн, сообщает Soccernews.nl. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Аякса», которое в начале ноября отстранило Гуделя от работы с первой командой, рассчитывает выручить за своего игрока € 6 млн.
В текущем сезоне хавбек провёл в чемпионате Нидерландов всего шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В начале ноября серб был отстранён от работы с основной командой после матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Сельтой» (3:2), в котором он появился на поле на 78-й минуте. Причиной такого решения тренерского штаба Петера Боша стали слова Гуделя о том, что он не хочет быть игроком, выходящим на замену.