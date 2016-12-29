Руководство «Балтики» погасило долги перед футболистами

При поддержке областных властей и группы компаний «Содружество» 28 декабря были погашены все долги перед игроками, тренерским штабом команды и сотрудниками ФК «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«В настоящий момент селекционной службой нашего клуба ведётся работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе – несколько футболистов, прежде уже выступавших за «Балтику» и хорошо знакомых калининградским болельщикам», — говорится в заявлении на официальном сайте.
Усиленная подготовка к весенней части первенства ФНЛ (с двух- и даже трёхразовыми изнуряющими тренировками) начнётся 17 января. Первый «втягивающий» сбор состоится в Калининграде.
«Балтика» занимает в турнирной таблице ФНЛ 19-е место.