«Крылья Советов» на сборе в Турции задействуют четырёх игроков из «молодёжки»

Четверо футболистов, выступающих в этом сезоне за молодёжный состав «Крыльев Советов», начнут подготовку ко второй части чемпионата вместе с основой. В Турцию отправятся Виталий Шильников, Максим Васильев, Владислав Масальский и Николай Кирица, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Первый сбор подопечные Вадима Скрипченко проведут в турецком Белеке с 9 по 21 января. Отметим, что ещё один молодой игрок волжской команды Егор Голенков выступит в составе юношеской сборной России на мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге.