Аллегри летом может сменить Венгера на посту главного тренера «Арсенала»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом 2017 года может сменить Арсена Венгера на посту наставника «Арсенала», сообщает tuttomercatoweb. Соглашение французского специалиста с «канонирами» рассчитано ещё на полгода, и руководство клуба пока не предложило 67-летнему тренеру новый контракт.
Аллегри, по данным издания, считается главным кандидатом на смену Венгеру, который возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За этот период клуб трижды выигрывал титул чемпионов Англии (1998, 2002, 2004).
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Ювентуса» может отправить в отставку Аллегри по окончании текущего сезона.