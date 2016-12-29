Ташуев: есть желание улететь во Францию, пообщаться с агентами и функционерами

Российский тренер Сергей Ташуев, который находился в шаге от того, чтобы возглавить «Анжи», рассказал, что может на несколько дней отправиться во Францию, чтобы пообщаться с известными агентами и функционерами.
«У меня есть желание и возможность улететь на несколько дней во Францию. Не ради стажировки, а чтобы пообщаться с функционерами и известными агентами. У них тоже есть желание сотрудничать, потому что они развивают направление, которое я проповедую в футболе. Это ознакомительный вариант, но мало ли», – сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.