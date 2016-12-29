«Милан» готов выплатить Л. Адриано бонус, за переход в «Спартак»

Нападающий «Милана» Луис Адриано всё ближе к переходу в «Спартак». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны уже начали обмен необходимыми документами. Ожидается, что 2 января 2017 года Адриано на сборах «Милана» уже не будет.
Сообщается, что Луис Адриано хочет получать в «Спартаке» € 5 млн с учётом бонусов, но красно-белые столько 29-летнему бразильцу платить не готовы. Руководство «Милана» согласно выплатить игроку бонус, чтобы компенсировать сумму, которую не готовы выложить в московской команде.
Переход должен быть оформлен в ближайшее время.