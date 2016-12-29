Туран предпочитает «Барселону» китайским миллионам

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не хочет покидать команду, несмотря на предметный интерес из Китая. «Гуанчжоу Эвергранд» предлагает Турану трёхлетний контракт на сумму € 50 млн.
Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» официальное предложение пока не получила, но важнее то, что сам игрок не хочет покидать команду ради китайских миллионов.
В нынешнем сезоне 29-летний Туран принял участие в 19 официальных матчах за «Барселону», забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.