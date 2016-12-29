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175 лет назад
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Панченко стал послом Саранска к чемпионату мира-2018
29 декабря 2016, четверг. 14:58.
Футбол
Нападающий «Динамо»
Кирилл Панченко
, права на которого принадлежат ЦСКА, стал новый послом Саранска — города-организатора чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный «Твиттер» «Мордовии».
27-летний футболист выступал за саранскую команду с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в «Томь», а в 2014 году оказался в стане «армейского» клуба.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Мордовия"
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Кирилл Панченко
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Новости. Футбол
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