Иванов: история с Мишуковым и «Пескарой»? Не знаю, откуда это взялось

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что полузащитник Богдан Мишуков мог перейти в «Пескару». Агент футболиста сообщал, что хавбек начнёт работать с основой итальянской команды.
«История с Мишуковым и «Пескарой»? Честно говоря, вообще не знаю, откуда это взялось! Какой-то агент что-то написал, мне начали звонить. Богдан Мишуков был у нас в молодёжном составе на студенческом контракте, получал небольшие деньги. На данный момент он уже взрослый для нашего молодёжного состава, а в основной ещё не проходит. Из-за этого мы решили отпустить Мишукова. Тем более он сам просился. Дай бог, чтобы у него всё получилось, но я думаю, что Богдану сначала нужно заиграть где-то в России, а уже потом думать о «Пескаре», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.