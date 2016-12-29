Китайские инвесторы «Интера» готовы выделить € 150 млн на покупку футболистов

Китайские инвесторы «Интера», которым принадлежит большая часть акций клуба, готовы выделить на покупку футболистов € 150 млн. Об этом сообщает Mirror. В сферу интересов нерадзурри попал нападающий «Арсенала» Алексис Санчес. Будет ли эта сумма потрачена на одного чилийца или же на несколько игроков, не сообщается.
Контракт 28-летнего футболиста с «пушкарями» действует до лета 2018 года, а о новом соглашении стороны договориться никак не могут.
Алексис Санчес был куплен в 2014 году у «Барселоны» за € 42,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 официальных матчах за «Арсенал» и забил 14 голов.