Клопп назвал возможную покупку Окслейда-Чемберлена бредом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о том, что в январе мерсисайдцы могут приобрести полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена, который оценивается в £ 20-25 млн.
«Я обычно не говорю о других игроках, но в этом случае могу сделать исключение. Бред какой-то», — цитирует Клоппа Mirror.
Контракт Окслейда-Чемберлена с «канонирами» истекает через полтора года, но футболист недоволен нестабильным местом в основном составе «Арсенала». В 15 матчах текущего чемпионата Англии он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.