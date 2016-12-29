Клопп: люблю играть против лучших, а «МС» входит в группу лучших команд мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится 31 декабря.
«Это очень важный матч для обеих команд. Очевидно, что за место в первой четвёрке борются где-то шесть клубов. Одно из наших преимуществ в том, что матч пройдёт на «Энфилде». К сожалению, «Манчестер Сити» находится в хорошей форме, так что легко не будет. Я с нетерпением жду этот матч, я люблю играть против лучших, а «МС» входит в группу лучших команд мира.
Я не думаю о том, на каком месте может финишировать «Манчестер Сити». Каждую неделю появляются какие-то проблемы. Это непростой чемпионат. Я думаю лишь о том, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч», — цитирует Клоппа Mirror.
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