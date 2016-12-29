Коутиньо не сыграет против «МС» и, скорее всего, пропустит матч с «Сандерлендом»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (2:0), и не сможет помочь команде во встрече 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», которая состоится 31 декабря. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп информацию подтвердил, отметив, что бразилец может пропустить и первую игру в 2017 году с «Сандерлендом».
«Коутиньо уже лучше, но играть против «Манчестер Сити», конечно же, рано. Впрочем, против «Сандерленда», наверное, тоже», — цитирует Клоппа Mirror.
Матч «Сандерленд» — «Ливерпуль» состоится 2 января. Ранее сообщалось, что Коутиньо может вернуться в строй к матчу с «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января.