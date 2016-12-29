Основной вратарь «Сандерленда» Пикфорд выбыл на 6-8 недель

Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд из-за травмы выбыл из строя на шесть-восемь недель. Об этом сообщил главный тренер «чёрных котов» Дэвид Мойес, слова которого приводит официальный «твиттер» клуба.
22-летний вратарь получил повреждение колена в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Ранее сообщалось, что Пикфорд может пропустить около трёх месяцев, но страж ворот избежал разрыва крестообразных связок.
В нынешнем сезоне АПЛ Пикфорд принял участие в 16 матчах, в которых пропустил 27 мячей и совершил 73 сейва.