Бывшего полузащитника «Спартака» Кариоку может приобрести китайский клуб

27-летний полузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока, известный в России по выступлению за московский «Спартак», может продолжить карьеру в Китае.
Как сообщает интернет-издание Goal, «Атлетико Минейро» получил предложение от китайского клуба в размере около € 8 млн.
Кариока выступает за «Атлетико Минейро» с августа 2014 года. Первоначально бразильский футболист был отдан «Спартаком» в аренду, а в июле 2015 года бразильский клуб приобрел у красно-белых 50% прав на полузащитника и заключил с ним четырёхлетний контракт.