Тарханов — о Широкове: молодым игрокам «Урала» важно иметь рядом такого мастера

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказал мнение по поводу возможного перехода в екатеринбургский клуб 35-летнего Романа Широкова, который в июле объявил о завершении карьеры. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб вступил в переговоры с бывшим капитаном сборной России.
«У нас много молодых ребят, поэтому для них важно иметь рядом такого мастера. У него хорошие мозги, хорошее исполнительское мастерство — как раз то, что необходимо, а мы тоже выстраиваем комбинационный футбол. В своё время я тоже в „Крыльях“ брал сначала Касымова и Бородюка, которые тоже возрастные и тоже заканчивали, но они у меня продлили карьеру. Из молодёжи там были Каряка, Ковба, Бобер, которым по 20-21 год, за счёт того, что они крутились вокруг таких мастеров, потом и росли.
Широков играл в любительской лиге и забивал очень много мячей: он всё такой же, достаточно стройный, всё время работает над собой. Он объявлял в прессе, что хотел бы возобновить игровую практику. Потом Григорий Викторович созвонился с ним и его агентом, и те пока в раздумьях», — приводит слова Тарханова ТАСС.