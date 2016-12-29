Семак рассказал, почему решил удочерить девочку с ограниченными возможностями

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как принял решение удочерить ребёнка, который стал седьмым в его семье. Прошлым летом появилась информация, что Сергей вместе со своей женой Анной удочерили девочку Таню с ограниченными возможностями.
«Я никогда против удочерения Тани не был. Но учитывая, что у нас и так много детей, постоянные переезды и другие заботы, для меня важно было сделать всё своевременно. Чтобы мы понимали и рассчитывали свои силы. Всё-таки большая семья подразумевает огромную занятость и ответственность за детей. Все они разные, у каждого — свои проблемы.
Что касается самой идеи — я всегда поддерживал в этом супругу Аню. У нас только сроки не совпадали, когда это лучше сделать. На мой взгляд, если у нас есть возможности помочь — естественно, мы должны помогать.
Я прекрасно понимаю свои временные возможности и возможности Ани, потому что мы уже довольно долгое время вместе и можем понять, у кого какие ресурсы. Опять же, всё, что ни делается, — делается к лучшему. Мы можем предполагать, а бог — располагает.
Был ли какой-то определённый момент, когда поняли, что готовы принять в семью нового ребёнка? Изначально мы рассматривали такой вариант: взять на пару месяцев и посмотреть, какой ребенок. Так скажем, в «домашнем режиме». Но когда Таня в первый раз приехала домой, понимание было абсолютное и 100-процентное — это наш новый член семьи. И никто не разговаривал о гостевом режиме. Я понял это в тот момент, когда увидел девочку в дверях.
Боялся ли я перед встречей с Таней? Наверное, нет. Я столько детей видел в своей жизни, что меня сложно чем-то удивить. Я должен был понять, чем мы можем с точки зрения медицины помочь Тане и как за ней ухаживать. И если у Ани была некая эйфория, что можно сделать очень много, то у меня как у мужчины была более сдержанная позиция. Мы в этом направлении как-то двигаемся. Самый главный вопрос для меня — независимо от того, можем ли мы помочь Тане медицински или не можем, — это дать девочке семью. А всё остальное — вторично.
Сложностей было много и будут ещё. Знаете, у меня с людьми и детьми сразу складывается такое ощущение эмоциональное: ты понимаешь, твой человек или не твой. Увидев Таню, я понял, что она человек, близкий мне по духу», — цитируют Семака «Такие дела».