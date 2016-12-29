Алексис: мне кажется, мы бы отлично сыгрались с Анри

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес отметил, что бывший форвард «канониров» Тьерри Анри стал бы для него идеальным партнёром по команде.
«Я хотел бы поиграть с Анри. Он мог забить, сыграть в стенку, отдать передачу, придержать мяч. У него был отличный технический репертуар и прекрасное видение игры. Мне нравится играть с партнёрами, у которых такое панорамное видение. Мне кажется, мы бы отлично сыгрались. Мы бы постоянно передвигались вдоль и поперёк поля. Мне бы хотелось сыграть с Тьерри. Он забивал больше, чем я. И думаю, я отдавал бы ему передачи под каждый из его голов. Я больше распасовщик, а он — голеадор», — приводит слова Алексиса Goal.