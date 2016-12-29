Федорчук: Луческу говорит, что Россия и Украина — одна страна? Он полный невежда

Украинский футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о том, что он не разделяет Украину и Россию.
«Это не первое политическое высказывание Луческу. В своё время он агитировал за объединённый чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна. Удивляться здесь нечему, Луческу – продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была намного выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Как видим, он хороший тренер, но в истории совершенно не ориентируется, здесь он полный невежда.
В «Шахтёре» Луческу работал в независимой Украине. Но люди меняются с 20 до 40 лет. А он в нашу страну приехал, когда ему было под 60. Тем более что его всё устраивало, он получал одну из самых больших в Европе зарплат. Вряд ли в таких условиях у него была мотивация меняться. Человек что-то в себе изменяет, когда происходит какая-то трагедия, трудно, он ищет выход.
Почему многие страны делают преграды для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких, как Луческу, они повлияют на общественное мнение. А это уже глобальная политика. Что он пытается сейчас делать, тем более что дела в «Зените» у него не идут. И тренер пошёл другим путём, чтобы создать вокруг себя группу поддержки», — цитирует Федорчука Gazeta.ua.