Участие «Урала-2» во втором дивизионе будет стоить клубу 35-40 млн рублей

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что участие в следующем сезоне «Урала-2» во втором дивизионе будет клубу 35-40 млн рублей.
«Урал-2» в новом сезоне будет играть во второй лиге. Сейчас специально мы повезём команду на Кубок ФНЛ, повезём на этот турнир самых способных футболистов из «Урала-2». В этом возрасте они должны играть, а главная команда нашего клуба пока не может предоставить им игровую практику. У нас стоит задача сохранить место в Премьер-Лиге и показать какой-то результат. Из-за этого молодым мы не даём играть.
Раньше в «Уралмаше» играло много футболистов, которые выросли в Свердловской области, и поначалу не проходили в главную команду региона. Но они шли играть в Нижний Тагил во вторую лигу, а уже оттуда попадали в «Уралмаш». А сейчас команды во второй лиге у нас не стало. И воспитанникам нашего футбола некуда идти. Участие «Урала-2» во второй лиге будет стоить клубу миллионов 35-40. На эти деньги мы могли бы найти какого-нибудь хорошего футболиста. Но мы хотим, чтобы именно наши футболисты заиграли, а им просто некуда сейчас идти! И поэтому нам приходится создавать свою команду во второй лиге», — цитирует Иванова пресс-служба клуба.