Мхитарян: в «МЮ» больше всего нравилось наблюдать за Кантона и Канчельскисом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян назвал имена бывших футболистов английской команды, за которыми ему больше всего нравилось наблюдать. Среди них оказался и россиянин Андрей Канчельскис.
«Я начал наблюдать за выступлениями «Манчестер Юнайтед», когда там играл Эрик Кантона. Мне нравилась его игра. Ещё одним футболистом, за которым я следил, был Андрей Канчельскис, он был русским, и мне это казалось интересным. Но если говорить о настоящих идолах, то это, конечно, сэр Алекс Фергюсон», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт «Манчестер Юнайтед».