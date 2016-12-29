«Ювентус» может предложить «Зениту» за Витселя около € 12 млн

«Ювентус» готов сделать «Зениту» новое предложение по поводу трансфера полузащитника Акселя Витселя, которое, вероятно, составит около € 12 млн, сообщает Transfer Market Web.
Также источник утверждает, что 27-летний Витсель отклонил предложения от «Ливерпуля», «Шальке» и китайского «Шанхай СИПГ».
Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта говорил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.
Действующий контракт футболиста сборной Бельгии с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2017 года.