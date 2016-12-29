Ходжаниязов: в Дании любая команда может обыграть любую, в РФПЛ такого нет

Российский защитник датского «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, как у него идут дела в клубе, поведал историю о необычном выходе в море с командой и рассказал о разнице между РФПЛ и чемпионатом Дании.
«Что запомнилось в Дании в этом году? Как-то проиграли «Брондбю» 0:7. Я получил красную карточку на 15-й минуте. А у нас есть специалист, отвечающий за ментальную составляющую в команде. И чтобы после этой игры команда не упала духом, мы на сутки выехали на большом паруснике в море, причём вместе с тренерским штабом. Было градусов 8, наверное, спали на палубе, в спальных мешках, так как в трюм нам не разрешили спуститься. И этот тренер нам объяснял, что уже ничего не вернуть, что нужно двигаться дальше, чтобы быть лучшими завтра. В общем, так пытались нас отвлечь от того матча. В итоге мы выехали в полночь, тянули паруса до часа ночи. А в пять утра нас разбудили, и мы прыгали в ледяную воду, так как это было в октябре. Мы искупались, позавтракали, потом опять тянули паруса до полудня и часам к трём вернулись обратно в порт.
Я второй сезон в команде. Хочется, конечно, уже добиться результатов. Но понимаю, что нынешний состав тоже готов добиваться целей. У нас собраны классные игроки. И тренер недавно становился чемпионом с «Мидтьюлланном». У него есть опыт побед. Надеюсь, что выправим ситуацию и будем бороться за высокие места ещё в этом году.
На каком месте находился бы «Орхус» в РФПЛ? Я не знаю, как сравнивать «Орхус» с Премьер-Лигой. Специфика чемпионата необычная. В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет», — цитирует Ходжаниязова «Советский спорт».