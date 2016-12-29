«Челси» может приобрести у «Байера» Чичарито примерно за € 40 млн

Нападающий сборной Мексики и леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Bild.
По информации издания, лондонский клуб планирует приобрести 28-летнего мексиканского нападающего уже в январе, а «Байер» будет рассматривать предложения по Эрнандесу в районе € 40 млн.
В нынешнем сезоне Чичарито провёл 23 матча за «Байер» в чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге чемпионов, записав на свой счёт семь голов. Футболист перешёл в клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года.