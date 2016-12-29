Иванов: в переговорах «Урала» с Широковым возникают вопросы финансовых условий

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб планирует пригласить одного или двух новичков, рассказал об уходе защитника Пабло Фонтанельо и о подробностях переговоров с полузащитником Романом Широковым, который летом этого года после истечения контракта с ЦСКА объявил о завершении карьеры.
«Конечно, ещё будут один-два новичка. Мы хотим усилить вратарскую позицию. И всё-таки нам нужен ещё один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока.
Уходит из «Урала» Пабло Фонтанельо. Хотя пока об этом официально ещё говорить рано. У него заканчивается контракт, и он сказал нам, что если ничего не получится с трудоустройством в другом клубе, то он вернётся в Екатеринбург. Хотя с другой стороны, если мы сейчас усилимся хорошим центральным защитником, то Фонтанельо можно будет уже и не брать. От нас он уходит в никуда. У него пока нет предложений от других команд. В ближайшее время мы проведём переговоры с центральным защитником, который может стать нашим новичком. Если подпишем контракт, то сразу же опубликуем эту информацию на официальном сайте.
С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришёл в «Урал», то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится», — цитирует Иванова пресс-служба клуба.