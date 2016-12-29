Хави: «Реал» в 2016 году был настойчивым и заслужил свои успехи

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», прокомментировал успехи «Реала» в 2016 году. По итогам года мадридская команда под руководством Зинедина Зидана выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Реал»? Он никогда не перестаёт верить в себя. За свою историю «Реал» выиграл всё и продолжит побеждать, потому что это великий клуб. «Реал» всегда оказывает давление на «Барселону». Мадридцы в 2016 году были настойчивыми и успешными, они заслужили свои результаты», – цитирует Хави Marca.