Клопп заявил, что не любит посещать стадионы из-за многочисленных просьб о селфи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии встречи 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится 31 декабря, рассказал, как просматривает матчи предстоящих соперников.
«Мне нравится смотреть футбол вживую, но проблема в том, что, когда я посещаю стадион, никто не может избежать просьбы о селфи. Поэтому для меня лучше смотреть матчи из дома. Когда я был моложе и никто меня не знал, смотрел игры со стадионов каждый уик-энд.
Что касается того, просматривал ли я нашего следующего соперника «Манчестер Сити», то посмотрел много игр с их участием, но не со стадионов. У нас есть записи матчей с лучшими ракурсами для анализа, чем в телетрансляции. Это не то же самое, что смотреть игру с дивана», — цитирует Клоппа sundayworld.com.