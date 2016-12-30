Хави: сборная Каталонии могла бы быть в числе 10-15 лучших команд мира

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», выразил мнение о том, что сборная Каталонии входила бы в число 10-15 лучших команд мира, если бы она была признана ФИФА.
«Я всегда с радостью возвращаюсь домой, для меня большая гордость выступать за национальную команду. Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10-15 лучших команд мира. Каталонская футбольная сборная – это реальное отражение сил каталонского спорта. Без сомнений, мы сильны в разных аспектах», – цитирует Хави Sport.es.