Нани: сборная Португалии, выигравшая Евро, — не лучшая команда в истории страны

Полузащитник сборной Португалии Луиш Нани признал, что команда, которая выиграла Евро-2016, не может считаться лучшей в истории страны. В финале ЧЕ португальцы в дополнительное время обыграли хозяев турнира сборную Франции — 1:0.
«Это были фантастические ощущения, я до сих пор часто думаю о них. Это то, чего многие великие португальские игроки хотели добиться, но не смогли. Победа Португалии на Евро-2016 — огромное достижение, лучшее, что происходило в моей карьере и карьерах моих партнёров по национальной команде. Мы не лучшая команда в истории Португалии, так как в разные времена в сборной бывали игроки и лучше. Но именно мы смогли завоевать трофей и гордимся этим.
У нас была стратегия на чемпионат Европы, главную часть которой составляли выход в финал и победа на турнире. Никто не имеет права критиковать нашу игру. Нашей целью было завоевание трофея, и мы добились этого», — приводит слова Нани Goal.