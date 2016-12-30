Бонек приобрёл абонементы на матчи «Видзева», чтобы раздать их нуждающимся

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек принял участие в акции, организованной болельщиками его бывшего клуба — «Видзева». В сезоне-2015/16 клуб был признан банкротом и отправлен в четвёртую польскую лигу.
Перед возобновлением чемпионата болельщики «Видзева» выкупили 5565 абонементов на домашние матчи команды. Бонек также приобрёл 10 абонементов и заявил, что раздаст их тем болельщикам, которые наиболее в них нуждаются, а также воспитанникам детских домов, передаёт Express Ilustrowany.