Клопп: Гвардиола мог выбрать более простую работу, но предпочёл «Ман Сити» и АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» похвалил работу наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы. Клопп подчеркнул, что экс-наставник «Барселоны» и «Баварии» мог выбрать другой чемпионат, где было бы проще добиться успеха, однако Пеп предпочёл работать в Англии.
«Он мог выбрать более простую работу в менее сложных чемпионатах, однако он предпочёл возглавить „Ман Сити“ и работать в АПЛ. Он хотел этого и полностью отдавал себе отчёт в том, что делает. У Гвардиолы были великолепные игроки в „Барселоне“ и „Баварии“, однако именно он поставил им ту игру, которую они показывали. Теперь любому новому тренеру „Барсы“ будут говорить: „Кстати, помните: мы играем, как учил Гвардиола“. Это наибольшее влияние тренера из всех возможных.
Гвардиола — фантастический менеджер. Он имеет четкую философию, а это очень хорошо. Тренер должен уметь адаптироваться к своим игрокам, и это у Пепа получается», — приводит слова Клоппа The Guardian.