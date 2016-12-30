Мендеш: Хамес – игрок высшего класса, в «Реале» ему нечего доказывать

Жорже Мендеш, агент полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, считает, что его клиенту в «Королевском клубе» нет необходимости что-либо доказывать. Судьба футболиста сборной Колумбии в испанском гранде продолжает оставаться уравнением со многими неизвестными.
«Хамес – игрок высшего класса, ему в «Реале» нечего доказывать. Он может играть в любой команде. Родригес уже проявил себя в «Реале». Ему сейчас просто надо убедить Зидана в своей востребованности. Я не хочу сейчас говорить о тех клубах, в которые он может перейти. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Мендеша Sky Sports.
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.