Бартра: Обамейянгу советую не переходить в «Реал»

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», признался, что отговаривает нападающего немецкой команды Пьера-Эмерика Обамейянга от идеи перехода в мадридский «Реал». Габонский футболист уже неоднократно говорил, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в «Королевском клубе».
«Обамейянгу я советую не переходить в «Реал». У этого футболиста есть всё: он обладает отличным дриблингом, физической подготовкой и поставленным ударом», — приводит слова Бартры Marca.
Руководство «Боруссии» в свою очередь не хотело бы расставаться со своим игроком.