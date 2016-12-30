Майораль: успехи Роналду? На самом деле здесь нет секретов

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, защищающий на правах аренды цвета «Вольфсбурга», поделился мнением о секрете успехов форварда «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Майораль, в частности, отметил самоотдачу футболиста сборной Португалии в работе.
«Успехи Роналду? Дело в том, что Криштиану постоянно стремится превзойти себя,
совершенствовать свои игровые качества и забивать больше голов. На самом деле здесь нет секретов: надо просто хорошо заботиться о себе, питаться надлежащим образом и верить в то, что ты лучший. Всё это и позволяет ему оставаться на таком уровне», — приводит слова Майораля Marca.