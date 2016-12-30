Перотти: Тевес не наёмный солдат, ему хотелось сменить обстановку

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти выступил в защиту бывшего нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса в контексте его перехода в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Благодаря смене клубной прописки Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира: его зарплата составляет сейчас £ 615 тыс. в неделю (€ 720 тыс.).
«Тевес не наёмный солдат. Если он отдал предпочтение переходу в китайский клуб, значит, для этого были весомые основания. Очевидно, что ему хотелось сменить обстановку», — приводит слова Перотти La Gazzetta dello Sport.