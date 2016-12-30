«Томь» будет оштрафована за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по заработной плате одному футболисту, а также сотруднику томской команды. Клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.
«Закончена проверка по двум заявлениям — футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность», — цитирует Березовского ТАСС.
Задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года, а на устранение нарушения клубу отводится месяц. Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.