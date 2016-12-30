Вертонген избежал наказания за грубую игру против Родригеса

Футбольная ассоциация Англии приняла решение не применять санкции к защитнику «Тоттенхэма» Яну Вертонгену за грубую игру против нападающего «Саутгемптона» Джея Родригеса во время матча 18-го тура чемпионата Англии.
На 17-й минуте встречи Вертонген пальцами схватил Родригеса за лицо, однако главный судья встречи Майк Дин не обратил внимания на этот эпизод, и бельгийский футболист не был наказан.
Как сообщает Sky Sports, после изучения видеоповторов комиссия в футбольной ассоциации Англии не пришла к единогласному решению, что данное нарушение стоит рассматривать как повод показать красную карточку.