Сайнс надеется, что «Реал» не будет решать судьбу матчей на добавленных минутах

Испанский автогонщик и двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс, являющийся болельщиком мадридского «Реала», выразил надежду на то, что команда впредь будет не очень часто решать судьбу матчей на последних и добавленных минутах. В последние годы «Реал» неоднократно делал это, а решающую роль, как правило, играл защитник Серхио Рамос.
«Нежелательно, когда столько раз играешь в рулетку. Хотя я понимаю, что очень сложно всегда быть на должном уровне. Сейчас я очень доволен «Реалом», поскольку команда доставляет нам радость. Мне нравится Зидан и микроклимат в команде. Думаю, что в данный момент команда в лучшей форме, чем когда-либо», — цитирует Сайнса испанское интернет-издание Sport.