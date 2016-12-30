Жилберто: Неймар превзойдёт Месси и Роналду

Бывший защитник сборной Бразилии Жилберто считает, что нападающий «Барселоны» Неймар сможет превзойти своего одноклубника Лионеля Месси и свежеиспечённого обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
«Неймар один из лучших игроков в мире. Сейчас он немного позади Роналду и Месси, но лишь потому, что не так давно играет в Европе. Но я уверен, что Неймар в течение двух лет превзойдёт обоих», — цитирует Жилберто Goal.
В нынешнем сезоне 24-летний Неймар принял участие в 18 официальных матчах за «Барселону», забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.