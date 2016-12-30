Мустафи может вернуться на поле в матче с «Кристал Пэлас»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи будет готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который пройдёт 1 января. Об этом в преддверии встречи сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.
24-летний футболист находился в лазарете с 10 декабря, когда в матче со «Сток Сити» он получил травму задней поверхности бедра.
«Шкодран возобновил полноценные тренировки, он вернётся в состав. Алекс Окслейд-Чемберлен, как мне кажется, сможет приступить к полноценным занятиям в субботу», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».
Мустафи в текущем сезоне сыграл 12 матчей в АПЛ, отметившись одной голевой передачей.