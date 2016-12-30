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Мустафи может вернуться на поле в матче с «Кристал Пэлас»

30 декабря 2016, пятница. 09:45. Футбол
Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи будет готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который пройдёт 1 января. Об этом в преддверии встречи сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

24-летний футболист находился в лазарете с 10 декабря, когда в матче со «Сток Сити» он получил травму задней поверхности бедра.

«Шкодран возобновил полноценные тренировки, он вернётся в состав. Алекс Окслейд-Чемберлен, как мне кажется, сможет приступить к полноценным занятиям в субботу», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».

Мустафи в текущем сезоне сыграл 12 матчей в АПЛ, отметившись одной голевой передачей.
Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон) Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Арсен Венгер Шкодран Мустафи
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30 декабря 2016, пятница
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